Сергей Бурунов и Гарик Харламов пришли на прощание с Романом Поповым

Актер Сергей Бурунов и комик Гарик Харламов пришли на прощание с артистом и резидентом Comedy Club Романом Поповым. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Попов скончался 28 октября. Он с 2018 года боролся с опухолью головного мозга и победил ее. Однако болезнь вернулась и дала осложнение на зрение. Спустя семь лет артиста не стало. Последние дни он провел в коме.

В беседе с 360.ru Бурунов рассказал, что поддерживал связь с женой Попова в его последние дни жизни.

«Мы с ней в основном были на связи. К сожалению, [Роман Попов] уже был в той стадии, когда было тяжело. Я хотел приехать, но не смог. И мне супруга сказала, что это мероприятие не из легких. Я бы не смог, к сожалению», — сказал артист.

Харламов рассказал 360.ru, что только недавно узнал о недуге коллеги. Попов никогда не жаловался на здоровье. Это же подтвердил Бурунов. Он вспомнил, что во время съемок артист совершил настоящий подвиг — продолжил сниматься, несмотря на плохое самочувствие.

«Превозмогая боль, исполняя комедийную роль... Это, конечно, подвиг. У меня нет слов .<… > Никогда не было ни секунды, чтобы на что-то пожаловался. Я видел, что ему больно. Это поступок настоящего мужчины», — сказал актер.

Сегодня в Москве простились с Поповым. Церемония проходила в Центральной клинической больнице с 11:00 до 13:00. На мероприятия пришли коллеги артиста и друзья. Помимо Бурунова и Харламова, там присутствовали шоумен Оганес Григорян, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра «Окко» Гавриил Гордеев, комик Карен Арутюнов, музыканты Роман Архипов и Александр Асташенок и другие.

Широкую популярность Попову принесла роль следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Ранее он победил в одном из сезонов шоу «Камеди Баттл» в дуэте с Оганесом Григоряном.