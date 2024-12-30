Умерла легендарная актриса Театра имени Гоголя Майя Ивашкевич

Умерла старейшая актриса Театра имени Гоголя Майя Ивашкевич. Ей было 99 лет, сообщили на официальном сайте учреждения культуры.

«В понедельник, 30 декабря, на 100-м году жизни скончалась старейшая актриса Театра имени Гоголя, почетный деятель искусств города Москвы Майя Сергеевна Ивашкевич», — отметили в некрологе.

Коллеги актрисы подчеркнули, что Ивашкевич была ровесницей Театра имени Гоголя, поэтому считалась хранителем памяти нескольких театральных эпох.

В годы Великой Отечественной войны актриса работала в генштабе телеграфисткой в узле связи штаба Военно-морского флота. Творческий путь Ивашкевич начала в Студии Александра Таирова. Также работала в Камерном театре и в Театре имени Пушкина.

Зрители впервые увидели Ивашкевич на сцене в роли Нюши в пьесе Ольги Берггольц. В Московский драматический театр имени Гоголя актриса пришла служить в 1960 году. Снималась в нескольких фильмах-спектаклях, среди них — «Верхом на дельфине», «Верховный суд», «Воскресенье, половина седьмого» и других.

До своего столетия Ивашкевич не дожила всего полгода. При жизни Майю Сергеевну наградили рядом медалей. В 2012 году ей присвоили звание почетного деятеля искусств Москвы.