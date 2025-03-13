Умерла композитор София Губайдулина, написавшая музыку к фильму «Вертикаль»

Композитор София Губайдулина умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации Казани.

Мэр города Ильсур Метшин выразил соболезнования родным и близким Губайдулиной. Он назвал ее смерть невосполнимой утратой.

«София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. <… > Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами — слушателями», — написал Метшин.

Губайдулина родилась в Чистополе, но большую часть жизни провела в Казани. В этом городе она окончила музыкальную школу и начала заниматься творчеством.

Композитор создала музыку к фильмам «Вертикаль» и «Чучело», а также к мультфильму «Маугли». В 2023 году ее номинировали на премию «Грэмми» в категории «Лучшая современная классическая композиция» за произведение «Гнев божий».

Несколькими днями ранее в Санкт-Петербурге скончался автор хитов Пьехи и Кобзона Олег Чупров. Ему было 86 лет.