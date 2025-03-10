Автор хитов Пьехи и Кобзона умер в Петербурге

Поэт Олег Чупров, написавший слова гимна «Державный град, возвышайся над Невою», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Санкт-Петербурга по культуре.

«Именно Олегу Акимовичу принадлежат строки „Державный град коронован красотою…“, написанные на музыку композитора Рейнгольда Глиэра», — отметили в сообщении.

Написанные Чупровым стихи исполняли такие известные исполнители, как Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Андрей Миронов, Иосиф Кобзон и другие. Всего у поэта вышло 15 стихотворных и песенных сборников.

Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов сообщил ТАСС, что в последние годы у Чупрова были серьезные проблемы со здоровьем. Точную причину смерти он не назвал.

Олег Чупров родился в селе Объячево Прилузского района Коми АССР. После того, как пришлось бросить Ленинградский университет, он устроился работать на радио журналистом. В 1974 году получил диплом Литературного института им. Горького. С 1991 года Чупров был членом Союза писателей СССР и членом Союза писателей России с 2001 года.