Умерла итальянская певица Орнелла Ванони

Итальянская эстрадная певица Орнелла Ванони скончалась в 91 год. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По информации издания, артистка почувствовала себя плохо дома в Милане. Однако точная причина ее смерти не уточняется.

Ванони начала осваивать сцену после обучения в миланской Академии драматического искусства. За время карьеры она сотрудничала со многими известными музыкантами, среди которых были Фабрицио Де Андре и Лучо Далла.

Также Орнелла восемь раз становилась участницей фестиваля эстрадной песни в Сан-Ремо. В последний раз — в 2018 году, когда ей было 84.

