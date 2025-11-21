Умерла выступавшая в СССР звезда поп-музыки ГДР Герти Меллер

В берлинской больнице умерла 95-летняя звезда телевидения ГДР, актриса и певица Герти Меллер. Об этом сообщила немецкая газета Ostthüringer Zeitung .

«Певица скончалась 19 ноября в больнице в Берлине. С ней были ее дочь, зять и внук. Незадолго до этого она отметила свой 95-й день рождения», — говорится в материале.

Герти Меллер родилась 30 октября 1930 года в Мезельбахе, Тюрингия, Германия. Ее творческая карьера продлилась более 55 лет. Она была одной из самых известных исполнительниц шлягеров, рок-композиций и шансона. Среди ее хитов такие песни, как «Песок в обуви», «Когда взошло солнце» и «В сердцах нет окон».

Меллер профессионально выступала с 16 лет. После того, как победила на вокальном конкурсе.

В 1959 году Меллер собрала музыкальную группу Basaris. Также выступала с коллективами Babsis и Krakatoa. Артистка записала сольный альбом под названием «Я — женщина» в 1982 году.

Кроме того, она снималась в качестве актрисы во многих телепостановках и мюзиклах. В 1964 году артистка гастролировала в Советском Союзе в качестве солистки с Большим танцевальным оркестром Немецкого радио под управлением Юргена Херманна.

Выступала она и в других странах соцлагеря. Меллер исполняла главную партию в первой немецкой рок-опере Rosa Laub, собирая аншлаги.

Певица дважды была замужем. Первый ее избранник — Герд Михаэлис, второй — Хорст Крюгер. В первом браке у нее родился ребенок. Оба брака закончились разводами.