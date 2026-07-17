Ирландская актриса Бренда Фрикер умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщила телекомпания « Би-би-си » со ссылкой на ее агента Фила Белфилда.

Причину смерти Фрикер близкие не озвучили.

«Такой, как она, больше не появится, и наш мир стал мрачнее без нее. Я считаю большой удачей, что мог знать ее, ценить и сотрудничать. Она навсегда останется в моей памяти и воспоминаниях миллионов зрителей кино и телевидения на всех континентах», — заявил представитель актрисы.

Мир кинематографии узнал ирландку еще в 1989 году по роли в драме «Моя левая нога». В 1990 году она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Актриса сыграла мать героя, которого исполнил Дэниел Дэй-Льюис. Фрикер также много лет снималась в сериале «Би-би-си» «Катастрофа». В проекте она исполнила роль медсестры Меган Роуч.

Российские зрители особенно запомнили артистку по семейной комедии «Один дома — 2» 1992 года. В фильме она сыграла женщину, кормившую голубей.