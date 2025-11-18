Умерла Элизабет Франц из «Анатомии страсти»

В США умерла актриса Элизабет Франц, номинированная на «Эмми» за роль в экранизации постановки «Смерть коммивояжера». Об этом сообщила газета The New York Times .

Актриса скончалась 4 ноября у себя дома в Вудбери, штат Коннектикут на 85-м году жизни. Ее муж Кристофер Пелхэм сообщил, что причиной смерти стал рак и тяжелая реакция на препараты.

Франц известна в Штатах как театральная актриса. Она получила премию «Тони» за роль жены главного героя в бродвейской постановке «Смерть коммивояжера» и номинировалась на премию «Эмми» за телеадаптацию. Кроме того, актриса сыграла младшую из сестер в комедии «Утро в семь» и мать в постановке «На Бродвее».

В 2000 году Дик Вулф пригласил Франц в сериал «Закон и порядок», после чего на нее посыпались приглашения на съемки в разных проектах. Самыми успешными стали роли в сериалах «Анатомия страсти», «Девочки Гилмор», «Родина», фильмах «Сабрина», «Школьные узы» и «Секрет моего успеха».

