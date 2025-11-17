Немецкие актрисы-близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли в один день

Певицы, актрисы и танцовщицы Алиса и Эллен Кесслер, выступавшие более 60 лет на мировых сценах, ушли из жизни в 89 лет в Германии. Об этом сообщило издание DPA .

Всемирно известные близнецы скончались в Грюнвальде под Мюнхеном. В их доме проводилась полицейская операция, но подробностей пока нет. В местной полиции отметили, что, по предварительным данным, признаки убийства в деле отсутствуют.

Сестры Кесслер родились 20 августа 1936 года в Нерхау, Саксония. Они начали танцевать еще в детстве под руководством отца. Позже стали частью детского балета Лейпцигской оперы и попали в оперную танцевальную школу.

В 1952 году в возрасте 16 лет девушки сбежали из дома в Дюссельдорф. Они танцевали в театре-ревю, чтобы стать самостоятельными и финансово независимыми. Именно там в 1955 году на них обратил внимание директор парижского Lido и пригласил выступать в знаменитом водевиле на Елисейских полях.

Сестры Кесслер выступали на сценах Германии, Франции, Италии и США, в том числе с Фредом Астером и Фрэнком Синатрой. После завершения артистической карьеры они ушли из шоу-бизнеса и поселились в Германии.

По данным Немецкого общества гуманной смерти в Берлине, артистки решили уйти из жизни вместе.