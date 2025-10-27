Умерла автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова
Автор песен исполнительницы Татьяны Булановой, поэт Ирина Севастьянова умерла в Сочи. Об этом ТАСС сообщил композитор Дмитрий Прянов.
«Если я не ошибаюсь, ее не стало в субботу, 25 [октября]. Ирина жила в Сочи, лежала в больнице. Там она и скончалась», — подчеркнул артист.
По его словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Севастьянову перевезут в Абхазию, так как поэтесса хотела, чтобы ее похоронили рядом с отцом, добавил композитор.
Об уходе Севастьяновой из жизни также сообщил певец Алмас Багратиони. Он назвал покойную светлым и добрым человеком.
