Умерла автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова

Автор песен исполнительницы Татьяны Булановой, поэт Ирина Севастьянова умерла в Сочи. Об этом ТАСС сообщил композитор Дмитрий Прянов.

«Если я не ошибаюсь, ее не стало в субботу, 25 [октября]. Ирина жила в Сочи, лежала в больнице. Там она и скончалась», — подчеркнул артист.

По его словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Севастьянову перевезут в Абхазию, так как поэтесса хотела, чтобы ее похоронили рядом с отцом, добавил композитор.

Об уходе Севастьяновой из жизни также сообщил певец Алмас Багратиони. Он назвал покойную светлым и добрым человеком.

Ранее стало известно о смерти шведского актера и музыканта Бьерна Андресена, также известного как «самый красивый мальчик XX века».