Умер «самый красивый мальчик ХХ века» Бьерн Андерсен

Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, которого в юности называли «самым красивым мальчиком XX столетия», скончался в возрасте 70 лет. Об этом написала газета Dagens Nyheter .

О его смерти сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший о нем документальный фильм под названием «Самый красивый мальчик в мире» вместе с Кристиной Линдстрем. В картине описываются несколько лет из жизни артиста, впавшего в депрессию и пристрастившегося к алкоголю после обрушившейся на него славы.

«Он был храбрым человеком», — так Петри описал Андерсена.

Андерсен родился в 1955 году. В кино дебютировал в картине Роя Андерссона «История любви». Спустя год сыграл мальчика Тадзио в фильме Лукино Висконти «Смерть в Венеции», после премьеры которого и прославился на весь мир благодаря свое внешности.

Андерсен не только снимался в кино, но также играл на клавишных в танцевальном ансамбле.

В его фильмографии роли в таких проектах, как «Лазермен», «Бесхитростное убийство», «Шведская история любви» и «Солнцестояние».