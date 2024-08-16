Умерла актриса Тамара Скворцова

Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Национального драматического театра имени Якуба Коласа.

«К нам пришли печальные новости. Сердце заслуженной артистки республики Скворцовой Тамары Владимировны перестало биться 14 августа 2024 года в возрасте 79 лет», — заявили в театре.

В пресс-службе отметили, что за карьеру Скворцова сыграла порядка 80 запоминающихся ролей, в том числе Бабушку («Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева), Джин Хортон из «Квартета», Агафью Тихоновну из «Женитьбы», Варвару Ивановну из «Касатки», Марселу из «Хама» и Мальвину из «Нестерки».

В театре добавили, что Скворцова защищала достоинство театра «Колас» на международных театральных фестивалях и получала всегда лишь высокие оценки, пользовалась популярностью у театральной общественности, критиков и зрителей.