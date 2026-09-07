Умерла актриса сериала «Интерны» Альбина Евтушевская
Актриса Альбина Евтушевская, знакомая публике по сериалу «Интерны» и фильму «Русалка», скончалась в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщили в окружении знаменитости.
«Альбины Станиславовны не стало 6 сентября», — рассказал собеседник агентства.
Причина смерти звезды не уточняется.
Евтушевская дебютировала в кино в 40 лет. За время своей карьеры она успела сняться в более чем 40 проектах, среди которых — сериалы «Универ», «Глухарь» и «Беспринципные».
Ранее стало известно о смерти 58-летнего актера сериала «Склифосовский» Константина Сироткина. Он скончался 2 сентября. Причиной стал оторвавшийся тромб.