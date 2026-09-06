Умер актер сериала «Склифосовский» Константин Сироткин

На 59-м году жизни ушел из жизни актер театра и кино Константин Сироткин. Об этом сообщила газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на окружение артиста.

Смерть наступила 2 сентября, ее причины пока неизвестны.

Актер родился 16 июня 1968 года. В 1987 году окончил Фрунзенское хореографическое училище с дипломом артиста балета. В 1991 году Сироткин получил профессию актера в Российской академии театрального искусства на курсе Григория Ансимова.

С 1996 по 2001 год служил в театре-кабаре «Летучая мышь». Принимал участие в мюзиклах «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы» и «Двенадцать стульев» — в роли Кисы Воробьянинова.

В 2004 году Сироткин пришел в театр «На Басманной», где прослужил более 20 лет. С конца 1990-х снимался в кино и на телевидении. Наиболее известны его работы в сериалах «Склифосовский-1», «Морозова-2» и «Супруги».