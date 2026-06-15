Умерла актриса сериала «Альф» Энн Шедин

Американская актриса Энн Шедин умерла на 78-м году жизни. Информацию об этом опубликовали на официальной странице знаменитости в соцсети.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни», — говорится в сообщении, размещенном родственниками Шедин.

Причина смерти звезды не уточняется.

Фильмография актрисы насчитывает около 40 проектов. Наибольшую известность ей принесли съемки в сериалах «Альф», «Саймон и Саймон» и «Критическое положение».

Ранее стало известно о смерти британского актера театра и кино Патрика Годфри. Ему было 93 года. Всемирную известность артист получил, сыграв Леонардо да Винчи в картине «История вечной любви».