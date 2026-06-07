Актер Патрик Годфри скончался на 94-м году жизни

Популярный британский актер кино и театра Патрик Годфри умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщило агентство Markham Froggatt & Irwin .

«С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри прошлой ночью ушел из жизни. Он мирно умер дома в окружении семьи», — отметили в некрологе.

У Годфри остались жена, актриса Аманда Уокер, а также дочь и сын.

Он получил всемирную известность благодаря роли Леонардо да Винчи в картине «История вечной любви» (1998), где сыграл вместе с Дрю Бэрримор. Также актер появлялся в сериалах «Пуаро Агаты Кристи», «Инспектор Морс» и «Доктор Кто».

Кроме того, Годфри был востребован в театре. Он сотрудничал с ведущими коллективами страны и играл в Национальном театре Великобритании.