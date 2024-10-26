Умерла актриса из «Женитьбы Бальзаминова» Татьяна Волкова

Советская и российская театральная актриса Татьяна Волкова умерла на 77-м году жизни. О ее смерти сообщила пресс-служба Чайковского государственного театра драмы и комедии.

«Татьяна Андреевна оставила след в театральной культуре нашего округа, ее талант будет жить в памяти, вдохновляя новые поколения артистов», — отметили в некрологе.

Актриса родилась в 1948 году в Печоре. В 1982 году она начала служить в Чайковском государственном театре драмы и комедии в Пермской области, позже ее назначили заведующей труппой. В 2004 году Волкову удостоили звания заслуженной артистки Российской Федерации.

Зрители запомнили актрису по ролями в таких театральных постановках, как «Женитьба Бальзаминова», «Вишневый сад», «Сестры», «Ромео и Джульетта» и других.

Прощание с Татьяной Волковой состоится в пятницу 26 октября в 11:00 в ритуальном зале, которое находится рядом с автовокзалом города Чайковский.