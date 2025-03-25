Умерла актриса Галина Марченко, озвучившая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!»

Драматическая актриса и кукловод Галина Марченко, голосом которой говорил персонаж Каркуши, умерла в 88 лет. Об этом сообщили на сайте программы «Спокойной ночи, малыши!».

Причина смерти Марченко не называлась. Коллеги актрисы принесли соболезнования ее родным и близким.

В некрологе отметили, что Марченко прошла рука об руку с легендарной детской передачей почти половину века. Первая встреча с персонажем Каркуши произошла в 1998 году, с ней актриса проработала 25 лет.

Марченко родилась в Москве 16 января 1937 года. После школы поступила на актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина при Академическом Малом театре.

Также Галина посещала курсы училища имени Щукина. В Центральном детском театре она работала до 1972 года. На Центральное телевидение артистку пригласили в 1975 году, где раскрылись ее актерские данные.