Умерла актриса фильма «Снегурочка» Ольга Лысенко

Актриса театра и кино Ольга Лысенко умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

В Гильдии актеров выразили соболезнования родным и близким знаменитости. Прощание с Лысенко пройдет 26 марта в 14:30 в Центральной клинической больнице Управления делами президента России по улице Маршала Тимошенко.

Артистка дебютировала в кино еще в школьном возрасте, сыграв Аленку в фильме «Волшебная ночь». В 1965 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, после чего всерьез взялась за актерскую карьеру.

В фильмографии Ольги Лысенко — около 40 картин. Среди них роли в фильмах «Снегурочка», «Зеленый фургон», «Сыновья уходят в бой», «Я купил папу» и многих других.

Во вторник, 25 марта, в Москве прошло прощание с Ларисой Голубкиной. Народная артистка России умерла 22 марта. Ей было 85 лет.