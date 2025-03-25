Екатерина Стриженова рассказала о последней встрече с Ларисой Голубкиной

Екатерина Стриженова приехала на церемонию прощания с народной артисткой России Ларисой Голубкиной, которую похоронят в Москве 25 марта. Актриса рассказала 360.ru о последней встрече со старшей коллегой по цеху.

«Лариса Ивановна была очень красивой, элегантной женщиной. Последний раз мы виделись в Театре армии, в гримерной перед спектаклем. Ей делали прическу, и она очень много спрашивала у меня про мужа, про дочерей», — сказала Стриженова.

Она добавила, что познакомилась с Голубкиной много лет назад благодаря спектаклю «Чествование» в театре Антона Чехова. С тех пор знаменитости поддерживали связь.

«Дальше по жизни мы так и встречались со шлейфом этих прекрасных дней, спектаклей», — подчеркнула актриса.

Лариса Голубкина умерла 22 марта в возрасте 85 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования ее родным и близким. Глава государства отметил удивительное обаяние и талант, которыми обладала артистка.