Умерла актриса фильма «Фанфан-тюльпан» Женевьев Паж

В Париже скончалась известная французская актриса театра и кино Женевьев Паж. Об этом AFP сообщила внучка знаменитости.
Артистка умерла у себя дома. Ей было 97 лет. Публике Паж запомнилась по ролям маркизы в фильме «Фанфан-тюльпан» 1952 года и хозяйки роскошного публичного дома в картине «Дневная красавица» 1967 года.
Паж — крестная дочь знаменитого модельера Кристиана Диора. Ее дебют состоялся на сцене французского театра «Комеди Франсез». В дальнейшем артистка служила в Национальном народном театре.
В начале февраля в возрасте 47 лет умерла актриса Барби Сюй, известная по роли в сериале «Сад падающих звезд». Во время путешествия по Японии она заболела гриппом, который в итоге спровоцировал развитие пневмонии. Врачи долго боролись за жизнь Сюй, но спасти ее так и не получилось.
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