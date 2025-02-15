Умерла актриса фильма «Фанфан-тюльпан» Женевьев Паж

В Париже скончалась известная французская актриса театра и кино Женевьев Паж. Об этом AFP сообщила внучка знаменитости.

Артистка умерла у себя дома. Ей было 97 лет. Публике Паж запомнилась по ролям маркизы в фильме «Фанфан-тюльпан» 1952 года и хозяйки роскошного публичного дома в картине «Дневная красавица» 1967 года.

Паж — крестная дочь знаменитого модельера Кристиана Диора. Ее дебют состоялся на сцене французского театра «Комеди Франсез». В дальнейшем артистка служила в Национальном народном театре.

В начале февраля в возрасте 47 лет умерла актриса Барби Сюй, известная по роли в сериале «Сад падающих звезд». Во время путешествия по Японии она заболела гриппом, который в итоге спровоцировал развитие пневмонии. Врачи долго боролись за жизнь Сюй, но спасти ее так и не получилось.