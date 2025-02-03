Актриса из «Сада падающих звезд» Барби Сюй умерла в 47 лет

Китайская актриса, известная по роли в сериале «Сад падающих звезд», Барби Сюй скончалась на 48-м году жизни. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на данные американского телеканала CNN.
О смерти артистки объявила ее младшая сестра Ди Сюй. Незадолго до трагедии актриса отправилась отдыхать в Японию вместе со своей семьей, чтобы отметить китайский Новый год. Там она заболела гриппом, который спровоцировал развитие пневмонии. Врачи не смогли спасти знаменитость.
Барби Сюй была известна под псевдонимом «Большая С». Она приобрела популярность в возрасте 17 лет благодаря музыкальной группе «S.O.S.».
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