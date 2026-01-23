Умерла актриса Елена Торшина, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня»

Актриса театра и кино Елена Торшина скончалась в возрасте 31 года. О ее смерти сообщил партнер по театру артист Станислав Садальский на своей странице в «Живом журнале» .

Актер напомнил, что в последнее время у актрисы был непростой период.

«Последнее время все не ладилось у нее: умерли родители, потом мошенники кинули на деньги с продажей дачи», — отметил Станислав.

Торшина известна по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Кто в доме хозяин?», также она служила в нескольких крупных театрах, в том числе «Ведогонь-театре», «Содружества актеров Таганки», «Современном театре антрепризы».

«Даже не знавшие Лену зрители, через минуту после ее первого появления на сцене, попадали под ее обаяние и устраивали овации. Невероятная харизма, талант и потрясающий голос», — рассказал Садальский.

