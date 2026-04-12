Умерла актриса «Банд Нью-Йорка» и «Мисс Марпл» Анджела Плезенс

Британская актриса Анджела Плезенс, известная по фильму «Банды Нью-Йорка» и сериалу «Мисс Марпл», ушла из жизни. Ей было 84 года, сообщило издание Mirror со ссылкой на агентов звезды.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей дорогой клиентки — Анджелы Плезенс. Для нас было честью представлять Анджелу, которая построила карьеру, отличавшуюся сдержанным стилем и выдающимися достижениями, длившуюся более пяти десятилетий», — поделились они.

Анджела родилась 17 сентября 1941 года. Она была дочерью легенды кинематографа Дональда Плезенса. Актриса окончила Королевскую академию драматического искусства.

За свою карьеру Плезенс сыграла в более чем 50 фильмах и сериалах, включая «Улицу Коронации», «Отверженных», «Чисто английские убийства», «Доктора Кто» и «Счастливую долину», который стал ее последней работой на экране в 2016 году.

