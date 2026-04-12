Умер актер фильма «Бэтмен: начало» Джон Нолан

Скончался британский актер Джон Нолан, известный по фильму «Бэтмен: начало». Об этом сообщила шотландская газета The Herald со ссылкой на заявление семьи знаменитости.

Артисту было 87 лет. Он умер в субботу, 11 апреля. Других подробностей ухода Нолана из жизни его близкие не раскрыли.

Джон Нолан родился 22 мая 1938 года в Лондоне. В кино дебютировал в 1965-м. В его фильмографию вошли проекты «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Дюнкерк» и сериал «Дюна: пророчество».

Актер был дядей режиссера Кристофера Нолана и сценариста Джонатана Нолана.

Ранее стало известно о смерти артиста из «Игры престолов» Майкла Патрика. Ему было 35 лет.