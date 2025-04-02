Умер звезда фильма «Бэтмен навсегда» Вэл Килмер

Американский актер Вэл Килмер умер в возрасти 65-ти лет. Об этом сообщила газета The New York Times .

Артист ушел из жизни накануне в Лос-Анджелесе. По словам дочери Мерседес Килмер, причиной смерти стала пневмония. В 2014 году актеру диагностировали рак горла, но болезнь удалось победить.

Пик карьеры Килмера пришелся на 90-е годы. Одной из самых его известных работ стала главная роль в фильме «Бэтмен навсегда». Впервые актер появился на экранах в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!», в 1991-м Килмер исполнил роль рок-певца Джима Моррисона в фильме-биографии Оливера Стоуна «Дорз».

Накануне стало известно о смерти российского актера театра и кино Рашида Тугушева. Его не стало на 64-м году жизни. Артист исполнил роли в таких проектах, как «Марш Турецкого», «Причалы», «Каменская», «Кодекс чести», «Частный детектив», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «След» и «Молодежка».