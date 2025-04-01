Скончался актер из «Следа» и «Каменской» Рашид Тугушев

Умер актер из «Следа» и «Каменской» Рашид Тугушев скончался в возрасте 63 лет

Российский актер театра и кино Рашид Тугушев скончался 28 марта в возрасте 63 лет. Информация о смерти артиста появилась на сайте «Кино-Театр.Ру» .

Тугушев родился в 1961 году. В Школе-студии МХАТ получил квалификацию «актер драматического театра и кино». Участвовал в постановке спектакля «Милый, сколько яду положить тебе в кофе?» в 1987 году, а в 1988-м сам поставил спектакль «Тьма» в театре «Современник».

С 1980-х годов актер стал играть в кино и сериалах. Его можно увидеть в проектах «Марш Турецкого», «Причалы», «Каменская», «Кодекс чести», «Частный детектив», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «След» и «Молодежка».

Причину смерти актера не сообщили.

В ночь на 27 марта в Москве от рака крови умер знаменитый актер и радиоведущий Алексей Веселкин. Ему было 63 года.