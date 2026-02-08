Умер вокалист легендарной группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Лидер 3 Doors Down Брэд Арнольд умер в возрасте 47 лет от рака

Основатель и бессменный вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщили участники коллектива в социальных сетях.

Музыкант умер в субботу «мирно, во сне» после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Рядом с ним в этот момент находились его супруга Дженнифер и члены семьи.

Еще в мае 2025 года Арнольд публично объявил, что у него диагностировали рак почки четвертой стадии, который дал метастазы в легкие.

Из-за болезни группа была вынуждена отменить запланированное турне, а сам артист просил поклонников молиться за него, цитируя один из своих хитов: «Пришло время мне самому послушать песню It’s Not My Time».

Арнольд основал 3 Doors Down в 1996 году вместе с Тоддом Харреллом и Мэттом Робертсом, все они на тот момент были школьниками. Дебютный альбом группы, The Better Life, вышел в 2000 году и стал 11-м самым продаваемым альбомом того года.

Их песни Kryptonite, Loser и Be Like That попали в чарт Billboard Hot 100. За свою карьеру 3 Doors Down выпустили шесть студийных альбомов, последний из которых, Us and the Night, вышел в 2016 году.

