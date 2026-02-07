Умер известный по роли Сталина актер Игорь Гузун

Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший роли Иосифа Сталина в разных кинопроектах. Об этом сообщил сайт «Кинотеатр.ру» .

Гузун скончался на 66-м году жизни.

Артист участвовал в 83 кинопроектах. Роль главы СССР он исполнил восемь раз. Среди фильмов, в которых он снимался, были «Дипломатическая ситуация», «Дом образцового содержания», «Приключения мага», а также документальная лента «Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт».

Ранее из жизни ушел ведущий актер Калужского областного драматического театра Валерий Смородин. Он умер из-за инфаркта после спектакля «Борис Годунов». Несмотря на плохое самочувствие, артист доиграл в постановке до конца.

Помимо театра, Смородин снимался в кино. Он сыграл роли в фильмах Редкая птица», «Рецепт на любовь», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым».