Умер участник рок-группы Electric Light Orchestra Ричард Тэнди | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 14:04 Умер участник рок-группы Electric Light Orchestra Ричард Тэнди Клавишник группы The Electric Light Orchestra Ричард Тэнди умер в 76 лет Freepik

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Не стало британского музыканта, клавишника рок-коллектива The Electric Light Orchestra Ричарда Тэнди. Он умер 1 мая на 77-м году жизни, сообщило ИА «Интермедиа».

«Он был замечательным музыкантом и другом, и я буду бережно хранить воспоминания о нем», — написал в соцсетях лидер группы Джефф Линн.

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Ричард Тэнди родом из Бирмингема. Во время учебы в школе Мозли он познакомился с ударником Бивом Бивэном. В 1968 году участвовал в записи партии клавесина в композиции «Blackberry Way» группы The Move. Затем играл в коллективе на клавишных, после травмы Тревора Бертона стал басистом. Музыкант ушел из группы The Move, когда Бертон вернулся.

В 1970 году фронтмен The Move Карл Уэйн создал рок-коллектив Electric Light Orchestra. Тэнди участвовал в записи всех альбомов коллектива, кроме двух. Проработав первое время басистом, в 1972 году он стал штатным клавишником ELO. Его игру считают визитной карточкой звучания группы. Музыкант также принимал участие в написании текстов для песен: «Mr. Blue Sky», «Xanadu» и «Strange Magic».