Умер телеведущий и режиссер Александр Олейников

Телеведущий, продюсер и режиссер Александр Олейников умер в возрасте 60 лет. Об этом РБК заявил его сын Максим.

Он подтвердил, что Олейников скончался этой ночью. По данным ТАСС, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В окружении продюсера отметили, что он скончался, когда вышел покурить из дома.

«Умер внезапно», — уточнил собеседник издания.

Работать на телевидении ведущий начал в 1985 году и получил широкую известность в девяностые годы. В 1993 году от стал секретарем Союза кинематографистов, а с 2001 года — членом Академии российского телевидения.

Также Олейников работал на телеканалах МТК, ТВ-6, НТВ, «Россия», ТВЦ, «Первом канале» и других.

