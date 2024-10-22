Умер телеведущий Андрей Егоршев

Российский телеведущий Андрей Егоршев умер в Италии на 60-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщила его жена Мария.
Что стало причиной смерти журналиста, она не уточнила.
Егоршева называют основателем жанра «обзор прессы». Больше всего он известен как ведущий программы «Пресс-экспресс», выходившей на разных телеканалах. Также он преподавал журналистику в РГГУ, а с 2015 года занимался бизнесом.
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