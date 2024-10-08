MK.Ru: стало известно о смерти журналиста-международника Андронова

Известный журналист-международник Иона Андронов умер в Москве в возрасте 90 лет. Об этом написал сайт MK.Ru.
О его смерти стало известно в понедельник, 7 октября. Иона скончался в квартире на площади Победы.
Во время своей деятельности Андронову довелось побывать во множестве горячих точек, в том числе в Никарагуа и Афганистане. Он был одним из создателей Международного комитета за спасение советских военнопленных в Афганистане.
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