Умер сыгравший в «Пришельцах» актер Кристиан Бюжо

Французский актер Кристиан Бюжо, известный по роли в комедии «Пришельцы», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил журнал Film Francais .

Бюжо ушел из жизни утром 15 июня в своем родном департаменте Приморская Шаранта на западе Франции.

За свою карьеру актер снялся в 64 фильмах. Чаще всего он работал в жанрах комедии, мелодрамы и драмы. Широкую известность, в том числе для российской публики, артист получил благодаря роли стоматолога Жан-Пьера Гулара в дилогии «Пришельцы», которая выходила в 1993–1998 годах. Бюжо также преподавал актерское и сценарное мастерство в театральной школе Жана Перимони.