Умер сыгравший одного из главных злодеев в «Безумном Максе 2» Кьелль Нильссон

Звезда фильма «Безумный Макс 2: Дорожный воин» Кьелль Нильссон скончался в возрасте 76 лет от почечной недостаточности. Об этом сообщил Daily Star .

Нильссон последние четыре года боролся с тяжелой болезнью. Представитель актера Крис Карбо сообщил, что он умер 2 июля в австралийском штате Квинсленде в кругу семьи.

До актерской карьеры Нильссон профессионально занимался тяжелой атлетикой. В 1980 году он переехал из родной Швеции в Австралию, чтобы тренировать спортсменов перед Олимпийскими играми в Москве.

Роль лидера банды мародеров лорда Хумунгуса во второй части «Безумного Макса» принесла актеру мировую известность. Он снялся также в картинах «Пиратский фильм», «Человек из письма» и «На грани власти».

Ранее ушел из жизни коллега Нильссона исполнитель роли Ночного ездока Винсент Джил. Поклонники франшизы попрощались с координатором трюков и каскадером «Безумного Макса» Грантом Пейджем.