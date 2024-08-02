Умер сыгравший 150 ролей актер Абдуллах Габибов

Актер Лезгинского театра, народный артист Дагестана и заслуженный артист России Абдуллах Габибоб умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры республики во «ВКонтакте».

В сообщении отметили, что артист сыграл свыше 150 ролей в пьесах русской классической, современной и зарубежной классики, а также дагестанской драматургии.

Габибов участвовал в постановках «Каменный гость», «Король Лир» и других. Коллеги артиста добавили, что сыгранные им роли отличались правдивостью и убедительностью.

В 2005 году Абдуллаху Габибову присвоили звание заслуженного артиста РФ. А в 2019 году ему вручили медаль «За трудовую доблесть». Также творческий путь артиста отмечен другими многочисленными наградами и дипломами.

Абдуллах Габибов родом из села Чахчах Магарамкентского района. После школы он поступил в Дербентское республиканское культпросветучилище. С 1967 года актер служил в Лезгинском театре.