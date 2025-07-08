Умерла знаменитая дрессировщица слонов Нина Корнилова

Заслуженная артистка России, выдающаяся дрессировщица Нина Корнилова скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Большого Московского цирка.

«Ее талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег», — заявили в публикации.

Нина Андреевна посвятила цирку более 80 лет жизни, начав карьеру в 1943 году. Особую славу ей принесли номера со слонами, в которых сочетались виртуозная дрессура и настоящая любовь к животным. Ее слонята Герда и Претти покорили зрителей по всему миру. После номера с ними дрессировщицу удостоили звания заслуженной артистки России.

Будущая звезда родилась в семье драматических артистов 25 декабря 1926 года. Корнилова сначала работала балериной, но судьба привела ее на цирковой манеж. В 1970 году она стала артисткой-дрессировщицей, а в 2021 году была удостоена ордена Почета за вклад в развитие культуры.

Коллектив выразил глубокие соболезнования родным и близким Нины Андреевны, подчеркнув, что ее наследие будет жить в памяти благодарных зрителей и последователей.