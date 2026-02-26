Умер сооснователь культовой американской хардкор-рэп-группы Wu-Tang Clan

Американский музыкант, продюсер и актер Оливер Грант по прозвищу Power скончался в возрасте 52 лет. Основанная им хардкор-рэп-группа Wu-Tang Clan сообщила об этом в соцсети X .

«Покойся с миром, Power», — объявили музыканты.

Смерть Гранта подтвердил в соцсетях другой участник группы Клиффорд Смит, известный по прозвищу Method Man. Он опубликовал совместную фотографию и пожелал другу счастливого пути.

Грант родился в 1973 году в жилом комплексе Парк-Хилл на Статен-Айленде в Нью-Йорке. В 1992 года вместе с друзьями создал группу Wu-Tang Clan, песни которой стали гимнами восточного побережья. Среди самых известных C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me) и Protect Ya Neck из дебютного альбома.

Помимо музыки Грант занимался продюсированием группы и продвижением бренда уличной одежды Wu Wear. Прозвище Power сооснователи Wu-Tang Clan дали ему во время шахматной партии. Причина и обстоятельства смерти неизвестны.

Wu-Tang Clan повлияла на творчество российского музыканта Басты. Он заслушивался треками американцев в юности.