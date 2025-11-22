Умер сооснователь группы DZIDZIO

Украинский музыкант Олег Турко умер в 58 лет

Украинский музыкант, сооснователь группы DZIDZIO Олег Турко скончался в возрасте 58 лет. Об этом на странице в Facebook* сообщила журналистка Мария Панчишина.

Сын музыканта Олег в Facebook* также подтвердил смерть отца, но деталей не привел.

Причина смерти артиста официально не называется. В прошлом году Турко перенес клиническую смерть, его жена утверждала, что причиной стало отравление.

Сердце артиста остановилось прямо на сцене, врачи успели его спасти, но здоровье музыканта сильно ухудшилось.

Два дня назад стало известно о смерти солиста американской кантри-группы The Shooter Уолта Элдриджа в возрасте 70 лет. Он был не только фронтменом, но и гитаристом, продюсером и автором песен коллектива.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.