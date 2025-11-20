Солист группы The Shooters Уолт Элдридж умер в 70 лет

Скончался американский музыкант Уолт Элдридж, солист кантри-группы The Shooters. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на информацию похоронного дома, организующего траурную церемонию.

Артист умер спустя неделю после своего 70-летия. Детали и причины смерти не уточняются.

Элдридж родился и вырос в Алабаме. В популярной группе The Shooters он был не только вокалистом, но и автором песен, продюсером и гитаристом.

Имя музыканта давно включили в Зал славы авторов песен Нэшвилла и Зал музыкальной славы Алабамы.

