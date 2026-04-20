Умер самый известный пародист Пугачевой Алексей Золотов

Пародист Алексей Золотов, известный как самый известный двойник Аллы Пугачевой, умер в Подмосковье на 58-м году жизни. Об этом рассказал 360.ru телеведущий и продюсер Алексей Остудин.

«Организм у него был очень ослабленный — и после различных операций, и на фоне диабета. Вообще, неприятности со здоровьем были давно: еще в начале девяностых он получил ножевое ранение в область сердца и чудом остался жив. Время было лихое», — добавил он.

По словам Остудина, пик популярности Золотова пришелся на то время, когда на сцену часто выходили двойники, выдававшие себя за знаменитых артистов. Сам же Золотов принципиально не скрывал своего настоящего имени.

Пугачева знала об артисте и даже помогала ему, добавил собеседник 360.ru.

«Несколько лет назад, когда были первые серьезные проблемы со здоровьем у Алексея, она дала денег на операцию», — заявил Остудин.

Именно Золотов был идеологом фестиваля «Пугачевская весна», отмененного недавно под давлением общественников.