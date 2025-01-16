Умер режиссер «Твин Пикса» и «Дюны» Дэвид Линч

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч умер в 78 лет. Об этом сообщило издание Variety.

Семья Линча подтвердила его смерть, отметив, что в мире после его ухода теперь образовалась большая дыра.

«Но, как бы он сказал: „Следите за пончиком, а не за дыркой“», — отметили близкие режиссера.

Карьера Линча началась в 1980 году. Первый успех ему принес фильм «Человек-слон», получивший восемь номинаций на «Оскара». Он срежиссировал и был соавтором популярного сериала «Твин Пикс».

Наиболее известными работами Дэвида Линча также являются фильмы «Синий бархат», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв».

В августе 2024 года режиссер заявил, что неизлечимо болен эмфиземой легких. Из-за болезни, вызванной длительным курением, Линч не мог проходить большие расстояния. При этом он не исключал, что может вернуться к работе в кино удаленно.