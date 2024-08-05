«Оно меня настигло». Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

Режиссер Дэвид Линч сообщил, что неизлечимо болен эмфиземой легких

Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com
Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссер Дэвид Линч заявил, что неизлечимо болен эмфиземой легких. Об этом 78-летний создатель сериала «Твин Пикс» рассказал в интервью журналу Sight & Sound.

«Теперь я привязан к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — поделился Линч.

По его словам, из-за болезни он может пройти только небольшое расстояние, прежде чем у него «закончится кислород». Ее причиной стало продолжительное курение.

«Курение было чем-то, что я абсолютно любил, но в итоге оно меня настигло», — посетовал режиссер.

Он добавил, что может вернуться к работе в кино удаленно, однако ему самому это не по душе.

Ранее борющийся с раком шоумен Отар Кушанашвили приступил к съемкам своего шоу. Журналист снял два выпуска во время прохождения курса химиотерапии.

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