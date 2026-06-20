Умер режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз

Режиссер и продюсер Джеймс Берроуз, подаривший зрителям ситком «Друзья», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на его агента Рика Розена.

Агент сообщил лишь сам факт ухода актера из жизни, подробностей о последних часах Берроуза он не раскрыл.

«Рик Розен, подтвердил смерть, но не сообщил, где он умер и не назвал причину», — написали обозреватели.

Джеймс Берроуз родился 30 декабря 1940 года в Лос-Анджелесе в семье Рут Левинсон и бродвейского драматурга и режиссера Эйба Берроуза. В детстве он переехал с семьей в Нью-Йорк, учился в Высшей школе музыки и искусства, затем окончил Оберлинский колледж и Йельскую школу драмы.

За карьеру кинематографист получил 11 премий «Эмми» и заработал репутацию «Стивена Спилберга ситкомов».