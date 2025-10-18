Умер публицист Сергей Кара-Мурза

Публицист и общественный деятель Сергей Кара-Мурза скончался. Об этом сообщил философ Рустем Вахитов в своем Telegram-канале .

По словам Вахитова, Кара-Мурза был одним из ведущих идеологов и публицистов левопатриотического движения 1990–2010-х годов. Он отметил вклад философа в осмысление роли русской крестьянской общины в развитии советского общества и назвал его «мудрым, чутким и добрым человеком».

Сергей Кара-Мурза — автор трудов по социальной философии, истории и политологии. Среди его известных работ — книги «Манипуляция сознанием», «Советская цивилизация» и «Демонтаж народа».

Ранее известный профессор и филолог МГУ Аза Тахо-Годи скончалась на 103-м году жизни.