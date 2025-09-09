Умерла старейший профессор МГУ

Знаменитый филолог и профессор Аза Тахо-Годи скончалась в возрасте 102 лет

Известный профессор и филолог МГУ Аза Тахо-Годи скончалась на 103-м году жизни. Информация об этом появилась в Telegram-канале организацим писателей «Русский ПЕН-центр».

Тахо-Годи умерла после продолжительной болезни. Дополнительные подробности об обстоятельствах и причинах смерти не приводятся.

С 1962 по 1996 год профессор возглавляла кафедру филологии Московского государственного университета. Тахо-Годи удостоили званиями заслуженного профессора МГУ и деятеля науки Российской Федерации.

Аза Тахо-Годи также известна как хранительница наследия филолога, антиковеда и философа Алексея Лосева. За время профессиональной деятельности профессор подготовила более 20 кандидатов наук. С 1990 года Аза Тахо-Годи возглавляла общество «Лосевские беседы».

