Умер продюсер «Крестного отца»

Deadline: скончался продюсер «Крестного отца» 94-летний Альберт Радди

Фото: Freepik

Продюсер Альберт Радди канадско-американского происхождения скончался в возрасте 94 лет. Радди получил две премии «Оскар» за продюсирование фильмов «Крестный отец» и «Малышка на миллион». О его кончине сообщил портал Deadline со ссылкой на источник в семье.

«Альберт Радди <…> скончался 25 мая в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Радди также работал над сериалом «Уокер, техасский рейнджер» с Чаком Норрисом в главной роли. Его последней работой стал вестерн режиссера Клинта Иствуда «Мужские слезы», отметил портал.

Ранее стало известно о кончине продюсера анимационного сериала-антологии «Гора самоцветов» Ирины Капличной. Ей было 78 лет.

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