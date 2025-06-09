Умер писатель и агент MI6 Фредерик Форсайт

Британский писатель Фредерик Форсайт, автор знаменитого шпионского романа «День Шакала», скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила британская телерадиокомпания Би-би-си .

Форсайт написал более 25 книг, среди которых «Досье Одессы» и «Псы войны». Общий тираж его произведений превысил 75 миллионов экземпляров по всему миру.

В 2015 году Форсайт раскрыл, что более 20 лет сотрудничал с британской разведкой MI6. Эта информация вошла в его автобиографическую книгу.

Литературный агент Джонатан Ллойд назвал Форсайта одним из величайших авторов триллеров в мире. Он подчеркнул, что произведения писателя остаются эталоном для современных авторов.

Издатель Билл Скотт-Керр отметил, что триллеры Форсайта до сих пор читают миллионы людей. Он добавил, что наследие писателя будет вдохновлять читателей еще долгие годы.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни умер поэт, драматург, журналист и сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий.