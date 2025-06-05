Сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер в 71 год

Поэт, драматургу, журналист и сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер в Санкт-Петербурге в 71 год после тяжелой болезни. Об этом сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков*.

В Ленинградском рок-клубе Гуницкий носил прозвища Джордж и Старый Рокер.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал Гребенщиков* на своей странице в Instagram**.

Уроженец Ленинграда, Анатолий Гуницкий знал Бориса Гребенщикова* с самого детства. Они вместе учились в школе и в 1972 году создали группу «Аквариум». Гуницкий взял на себя авторство ранних песен коллектива и играл на ударных инструментах.

Песни на стихи Гуницкого можно найти в первых альбомах коллектива: «Искушение святого Аквариума», «Притчи графа Диффузора» и «Треугольник».

Через три года после основания группы Гуницкий бросил музыку и занялся журналистикой. Он много писал для детских и молодежных журналов, работал в Ленинградских музеях, сотрудничал с рок-клубом.

В 2000 году российские рок-музыканты создали проект «Террариум» который выпустил несколько альбомов на стихи Гуницкого. Одна из песен в исполнении Вячеслава Бутусова «Гибралтар-Лабрадор» вошла в саундтрек фильма «Брат 2».

Последняя пластинка «Песни Джорджа» вышла в свет в 2020 году.

*Признан в России иностранным агентом.

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