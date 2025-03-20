Умер петербургский поэт, сценарист и телеведущий Вадим Жук

Поэт, сценарист и телеведущий Вадим Жук скоропостижно умер на 79-м году жизни. Об этом сообщила в Telegram-канале кинокритик Лариса Малюкова.

«Только что в Суздале умер Вадим Жук. Поэт, сценарист и драматург, выдающийся остроумец», — написала она.

По информации «Фонтанки», Жук должен был вести церемонию открытия Российского фестиваля анимационного кино, но в последний момент его заменили. Для самого артиста это стало потрясением.

Последнее стихотворение он опубликовал за 12 часов до смерти.

Жук родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил ЛГИТМиК, по образованию был театроведом. Снимался в кино, писал либретто и сценарии, активно вел различные фестивали и участвовал в них.